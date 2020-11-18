Ruhani'den Biden'a ılımlı mesajlar: Tehdit ortamından fırsat ortamına geçeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanlığına seçilen Biden hükümetinin göreve gelmesiyle ABD ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat ortamına doğru hareket edeceklerini söyledi.
İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD yönetiminin Joe Biden ile yeniden uluslararası kurallara döneceğini ve bununla birlikte şartların da değişeceğini savunan Ruhani, "ABD ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat ortamına doğru hareket edeceğiz. Önümüzdeki günlerde şartların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Böyle dediğimizde bazıları hemen 'ABD ile müzakere etmek istiyorsunuz' diyor. Hayır mesele ABD ile müzakere değil." ifadelerini kullandı.
"ABD HÜKÜMETİNİ AKLAMAYIN"
İran'da bazı kesimlerin hükümeti eleştirmek için ABD'yi akladığını belirten Ruhani, şunları kaydetti:
"ABD hükümetini aklamayın. Bu, katil bir hükümettir. Neden onu aklamak istiyorsunuz? ABD'nin son hükümeti teröristti. Bazıları onu bedavadan temize çıkarıyor. Yabancı basın para aldığı için onu temize çıkarıyor. Ancak bazıları hükümete (İran) zarar vermek ve 2021'deki seçimlere ortam hazırlamak için bedavaya ABD hükümetini işlediği suçlardan aklıyor. Toplumda karamsarlık ve ümitsizlik oluşturmak milli ihanettir."
Ruhani ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren kısıtlamaların başlayacağını hatırlatarak, bu süreçte geçim sıkıntısı çeken yaklaşık 10 milyon aileye aylık 100 bin tümen (30 TL) nakdi yardım ve bir milyon tümen (300 TL) kredi desteği sağlayacaklarını bildirdi.
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