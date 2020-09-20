Ruhi Su ölümünün 35’nci yıl dönümünde anılıyor
20 Eylül 1985'te kansere yenik düşerek aramızdan ayrılan çok sesli halk müziğinin öncülerinden Ruhi Su, ölümünün 35’nci yıl dönümünde anılıyor.
1912’de Van’da doğan büyük ozan Ruhi Su sosyalist dünya görüşü nedeniyle 1952-1957 yılları arasında 1951 TKP tevkifatı dolayısı ile hapis yattı.
1960’ta İstanbul’da Taksim Belediye Gazinosu’nda sahneye çıkan Ruhi Su, bir yandan da halk türkülerini kaydedip, arşivleme görevini üstlenerek, radyoda da 'Basbariton Ruhi Su Türküler Söylüyor' anonsuyla sunulan bir radyo programı yaptı. Bu programlardan birinde söylediği "Serdari Halimiz Böyle N'olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak" türküsü nedeniyle halkı sınıflara ayırmak yoluyla Komünizm propagandası yapmaktan radyodaki işine son verildi.
Söylediği türkülerdeki siyasi vurgular yüzünden aleyhinde kampanyalar başlatılan ve işini kaybeden sanatçı, türküleri derleyip, yeniden yorumlama işine kendi başına devam etti.
1975’te Dostlar Korosu'nu kurdu.
1978'den sonra ürettiği kasetlerle halk müziğinin, yaygınlaşmasına büyük katkıda bulunarak, aydınlara türkü dinlemeyi öğreten kişi olarak da bilinir.
20 Eylül 1985 Cuma günü Cerrahpaşa Onkoloji Kliniğinde vefat eden büyük ozan, 22 Eylül 1985 Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.
Ruhi Su’nun cenaze törenine binlerce kişi katıldı ve cenaze 12 Eylül Dönemi’nin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüştü.
Ruhi Su, ölümüne kadar 16 tane 45'lik plak, 11 uzunçalar çıkardı. Ölümünden sonra kurulan Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı aracılığıyla eşi Sıdıka Su (ö. 18 Ekim 2006) ve oğlu Ilgın Su özel arşivlerdeki ses kayıtlarından yararlanarak plak, kaset ve CD üretimini sürdürdüler.
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