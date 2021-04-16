Rus avcı uçağından ABD keşif uçağına önleme
Rus haber ajansı TASS’a göre Rus MiG-31 avcı uçağı, ABD RC-135 keşif uçağına önleme yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rus avcı uçağı, ABD keşif uçağına önleme gerçekleştirdi.
Açıklamada, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD’ye ait RC-135 keşif uçağına eşlik ettiği belirtildi. Haberde, ABD uçağının Rusya'nın sınırlarını ihlal etmediği aktarıldı.
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