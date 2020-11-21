Rus Büyükelçi Karlov suikastı davası ertelendi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı erteledi
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Ramazan Yücel, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.
Sanık Söğüt'ün ardından söz verilen bazı sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek ek süre talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.
‘SUÇSUZ YERE YARGILANDIĞINI SAVUNDU’
Davanın dünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu belirtilen sanık Şahin Sögüt, savunmasında ne Altıntaş ile ne de suikastle bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Terör örgütü FETÖ mensubu olmadığını da öne süren Söğüt, suçsuz yere yargılandığını savundu.
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