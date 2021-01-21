Rus Büyükelçi’den Biden’a: Suriye’de temasın sürmesini istiyoruz
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Joe Biden’ın başkanlığa gelmesiyle beraber ABD ile Rusya’nın Suriye’deki temaslarının sürdürülmesini umduklarını dile getirdi.
Rus Büyükelçi Biden’ın yeni yönetimiyle beraber Suriye’de ABD ve Rusya’nın, kazaların önlenmesi amacıyla iki ülkenin askerleri arasındaki düzenli temasların sürmesini umduklarını söyledi.
“SURİYE’NİN EGEMENLİĞİNE SAYGI KOŞULUYLA...”
Antonov, "Bununla birlikte Rusya ile ABD’nin işbirliği yapabileceği alanları belirlemenin faydalı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Sözgelimi insani yardım, kriz sonrası yeniden inşa süreci, mayın temizleme, göçmenlerin ve yer değiştiren insanların dönmesi, terörle mücadele gibi alanlarda… Bu tür bir işbirliğine Suriye’nin egemenliğine saygı duyulması koşuluyla hazırız."
Kaynak: Sputnik
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