Rus Dışişleri: Küba'nın içişlerine yönelik dış müdahale kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Küba'nın içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve Havana'nın ülkedeki durumun normale dönmesi için gerekeni yapacağına inandıklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden Küba'daki hükümet karşıtı eylemlere ilişkin yazılı açıklama yapan Zaharova, "Küba ve çevresindeki gelişmeleri dikkatli bir şekilde izliyoruz. Küba hükümetinin anayasa ve mevcut iç mevzuat kapsamında kamusal düzeni vatandaşların çıkarına olacak şekilde yeniden sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağına inanıyoruz" dedi.
Sputnik'in aktardığına göre, Zaharova, egemen bir ülkenin içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini ve Küba'daki istikrarsızlığı artıracak yıkıcı eylemleri kabul edilemez bulduklarının altını çizdi.
Küba'da koronavirüsün etkisi altındaki ekonomik durumun iyileştirilmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, gösterilere ilişkin açıklama yaparak destekçilerini sokağa davet etmiş ve 'Küba devriminin düşmanlarının' ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediğini belirtmişti.
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