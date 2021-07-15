Rus Dışişleri'nden açıklama: Alman yetkililerde 'hafif kişilik bölünmesi' var

15 Temmuz 2021 Perşembe, 00:11

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Neues Deutschland gazetesinden basın mensuplarının Alman yetkililerde 'hafif kişilik bölünmesi belirtilerini' fark ettiğini ifade etti.

TELEGRAM KANALINDAN PAYLAŞTI

Açıklamayı Telegram kanalından paylaşan Zaharova, Neues Deutschland gazetesinde görev yapan basın mensuplarının Alman yetkililerde 'hafif kişilik bölünmesi belirtilerini' fark ettiğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, yabancı ülkelerin ziyaretine ilişkin tavsiyeler bölümünde Kosova'da organize suçların yaygın olduğu ve kişilerin elinde yüz binlerce yasadışı hafif silahın bulunduğuna ilişkin uyarıların yer aldığına dikkat çeken Zaharova, bunun suç oranı yüksek olan bölgedeki durumu net olarak ortaya koyduğunu belirtti.

KOSOVA'YA YAPILAN SİLAH SATIŞI VURGULANDI

Rus diplomat, bununla birlikte Alman silah üreticisi Heckler&Koch’un Almanya Federal Güvenlik Konseyi'ne, Kosova’ya değeri yarım milyon euroyu aşan bir parti daha otomatik silah tedarik etme planlarını bildiren bir mektubun basına sızdığına dikkat çekerek, "Tekrar edeyim, ‘bir parti daha’, demek ki bu ilk değil" dedi.

"ALMAN DIŞ POLİTİKASINDA ÇELİŞKİ VAR"

Zaharova, Alman yetkililerin bir taraftan kendi vatandaşlarına yasa dışı yollardan tedarik edilen silahların neden olabileceği ölüm riski nedeniyle bölgeyi ziyaret etmemelerini tavsiye ederken, diğer yandansa Alman silah sanayicilerinin ülke yönetimi ile birlikte bölgeye yeni silah sevkiyatlarının hazırlıklarını yaptığını vurgulayarak, Alman politikasındaki çelişkileri vurguladı.

Kaynak: Sputnik Türkiye