Rus donanmasından Kerç Boğazı yakınlarında tatbikat

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:12

Rus donanması, Kerç Boğazı yakınlarında tatbikat yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Askeri Bölgesi birlikleri ve hava indirme birliklerinin birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikat, Kırım’da Kerç Boğazı'nın girişine yakın bölgede bulunan Opuk poligonunda yapılmaya başladı.

Tatbikatın ana aşamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin denize açıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Tatbikattaki birliklerin eylemlerine, genel birlikler, hava ve uzay kuvvetleri, hava savunma sistemleri, savaş gemileri, Karadeniz donanmasının bazı kıyı birlikleri, Hazar donanmasının bazı birlikleri ve hava indirme birlikleri katılıyor” ifadeleri kullanıldı.

14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan’dan 31 Ekim’e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya’ya, ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

Fotoğraf: Arşiv