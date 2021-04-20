Rus donanmasından Karadeniz’de tatbikat
Interfax ajansında yer alan habere göre, Rus savaş gemilerinin Karadeniz’de askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.
Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgârlar esmeye devam ediyor. Karadeniz’de Rus donanmasından peş peşe tatbikat hamleleri dikkat çekiyor. Rus savaş gemilerinin Karadeniz’de askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Interfax ajansında yer alan habere göre, Rusya'nın Karadeniz'de yaptığı askeri tatbikata 20'den fazla savaş gemisi katıldı.
Rusya, 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ın yakınına yabancı savaş gemilerinin yaklaşmasını geçici olarak kısıtlamıştı. Bu hamle sonrasında ABD derin endişelerini ifade etmişti.
İngiliz medyasından The Sunday Times, İngiltere'nin mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sıjnıfı fırkateynleri Karadeniz’e göndereceğini yazmıştı.
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