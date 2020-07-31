Rus havayolu firmasından İstanbul seferleri açıklaması
İstanbul uçuşlarının bir kısmının iptal edildiği iddialarının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, uçuş sıklığının hâlâ corona virüsü salgını öncesine geri dönmediğini açıkladı.
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, hükümetin corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların bazı ülkeler için yeniden başlatılması kararını takiben uçuşlara aşamalı olarak geri döneceklerini açıkladı.
Aeroflot'un açıklaması, Kommersant gazetesinin yolcuları kaynak göstererek Aeroflot'un bir dizi İstanbul uçuşunu iptal ettiği yönündeki haberi sonrasında geldi.
Sputnik’teki habere göre Aeroflot yetkilileri açıklamalarında, “Uçuş programının azaltılmış şekilde ilerlediğine yolcularımızın dikkatini çekmek isteriz. Uçuşunuz iptal edildiyse bilet değişikliği için çeşitli çözümler sunmaktayız” ifadelerini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasında corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan uçuşlar ağustos başında başlayacak. Aeroflot, 1 Ağustos'ta İstanbul, 10 Ağustos'ta ise Antalya'ya uçmaya başlıyor.
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