Rus kozmonot anlattı: 'Yaralar uzayda daha çabuk iyileşiyor'

31 Ocak 2021 Pazar, 15:20

Görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yaralarında dünyaya göre çok daha hızlı iyileştiğini kaydeden Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, bunun, bakterilerin az olması ve istasyondaki havanın sürekli temizlenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Görüşüme göre, burada yaralar daha çabuk iyileşiyor. Muhtemelen bunun sebebi, çok sayı ve çeşitte bakterilerin olmaması, sürekli temizlenen ve kurutulan hava” diye konuştu.

Halihazırda UUİ’de Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov, ABD’li astronotlar Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi görev yapıyor.