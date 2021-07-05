Rus politikacıdan akıl almaz öneri: "Apo'yu kaçıralım!"

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:49

Ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyov'un Youtube kanalına konuk olan Jirinovski, Ankara-Moskova ilişkilerini değerlendirdi.



Kanal İstanbul projesine de değinen Jirinovski, "Çok tehlikeli! Türkiye para karşılığında tüm gemilerin geçişine izin verecek. Boğazlar'dan geçişin daha ucuz olması için indirim de yapacaklar. Kanal İstanbul'un uluslararası bir statüsü yok. Gelir Türklere kalacak. Bize de 'Ya para ödeyin ya da çok sayıda NATO gemisinin geçişine izin veririz' diye şantaj yapacaklar” dedi.



Solovyov'un, "Onlara nasıl karşılık verebiliriz" sorusunu aşırı milliyetçi politikacı, "Sovyet döneminde olduğu gibi bizim en iyi silahımız Kürtler! Eğer Türkler bizim dediğimizi yapmazsa o zaman İran'la birleşir ve Kürtlere silah veririz" diye yanıtladı.



Fuad Safarov'un Medya Günlüğü'ndeki haberine göre, Öcalan'ın İmralı adasındaki cezaevinde yattığını hatırlatan Jirinovski, "Onu oradan kurtarmak lazım. Bu da başka bir seçenek. Hatırlıyor musunuz, savaş yıllarında Alman paraşütçü komandolar özel bir operasyonla Mussolini'yi dağdaki otelden kurtararak kaçırmıştı. Bizim de deniz piyadelerimiz de İmralı'ya giderek Öcalan'ı kurtarabilir. Sonra da belki Ermenistan'a gönderilebilir. Oradan örgütü yönetebilir" dedi.



Avrupa Birliği'ne alınmaması nedeniyle Türkiye'nin Rusya ile zorunlu dostluk yaptığını öne süren Rus politikacı bu durum için "Sinsi Şark" yorumunda bulundu.



Gençliğinde Türkoloji eğitimi gören ve çok iyi Türkçe konuşan Jirinovski, "2010 yılında bugünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'ya gelmişti. Beni de ziyaret etti. Görüşme çok samimi geçti. O beni çok iyi tanıyor. Çünkü Türkler, Rusya'da bir insanın kendi ana dillerinde konuşmasından memnun oluyor. Beni tatile davet etti. 'Gel gel, her şeyi organize ederiz' dedi. Ama sonuçta hiçbir şey yapmadı!” dedi.



2015 yılında iki ülke arasında yaşanan "uçak krizi" sırasında İstanbul'a nükleer bomba atılmasını öneren Jirinovski, gençliğinde staj için geldiği Bandırma'da komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Siyasete atıldığı günden bu yana iktidarı destekleyen, çoğu açıklamaları kamuoyunda tebessüm yaratan Jirinovski'nin seçmenler arasında yüzde 10 civarında oyu bulunuyor.