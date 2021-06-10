Rus savaş gemileri art arda Çanakkale Boğazı’ndan geçti

10 Haziran 2021 Perşembe, 10:53

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan art arda geçti. Gemiler, Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden bugün sabah saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu’nu dönen savaş gemileri Kilitbahir Kalesi geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.