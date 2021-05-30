Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı savaş gemisi “Alexander Otrakovsky” İstanbul Boğazı’nda geçti.
Marmara Denizi’nden saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı savaş gemisi “Alexander Otrakovsky” saat 09.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ulaştı.
Yaklaşık bir buçuk saatlik geçiş sonrası Rus savaş gemisi, Yavuz Sultan Selim köprüsünün altından geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu TCSG 71 eşlik etti.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Peker 8. videoda iddialarına devam etti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- '8. video' paylaşımı: İnşallah değecek şeylerdir!
- Sinovac aşısının sonuçları açıklandı