Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Noboyepkacck İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Karadeniz'e açıldı.

DHA
25 Nisan 2021 Pazar, 10:51
Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Abone Ol google-news

Rus Karadeniz donanmasına ait 142 borda numaralı 'Noboyepkacck' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik ederken geminin ön ve arka güvertesinde bulunan can yelekli askerler İstanbul Boğazı'nı seyretti. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler