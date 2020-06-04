Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.
Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 09.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü.
Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
Video Haberler
- Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın
- Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi
- Vekillikleri düşenleri açıkladı, Meclis böyle karıştı!
- Muhabirin çok zor anları! Canlı yayını bırakıp kaçtı
- Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı
- Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!
- Zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
- Canlı yayında isyan etti... TRT bir saniye yayınlamadı
- Bursa'da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
- Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı