Rus sol bek kime geliyor?
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Rybus'un İstanbul'da bir takımla görüştüğü ortaya çıktı
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova’da forma giyen sol bek oyuncusu Maciej Rybus tarafından üstü kapalı bir itiraf geldi! 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, Rybus’un Türkiye’ye transfer olacağını söyledi.
Moskova’dan sözleşme uzatma konusunda bir adım görmediklerini ve Rusya’dan ayrılacaklarını belirten Piekarski, “Bir İstanbul kulübü ile anlaşmaya vardık. Türk kulübüyle 10 gün içerisinde bir ön protokol imzalamamız gerekiyor” dedi.
Video Haberler
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler
- Ortaköy'de yol yurttaşları böyle yuttu
- Çığlıklar yükseldi... Yılan paniği kamerada
- İstanbul'da tartışma kanlı bitti!
- Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar
- Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
- Oyuncu Bülent Parlak: TRT'nin kara listesindeyim
- 'Yediğin yemeği çok gördüler kızım benim'
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor