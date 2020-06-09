Rus sol bek kime geliyor?

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Rybus'un İstanbul'da bir takımla görüştüğü ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2020 Salı, 09:43
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Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova’da forma giyen sol bek oyuncusu Maciej Rybus tarafından üstü kapalı bir itiraf geldi! 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, Rybus’un Türkiye’ye transfer olacağını söyledi.

Moskova’dan sözleşme uzatma konusunda bir adım görmediklerini ve Rusya’dan ayrılacaklarını belirten Piekarski, “Bir İstanbul kulübü ile anlaşmaya vardık. Türk kulübüyle 10 gün içerisinde bir ön protokol imzalamamız gerekiyor” dedi.



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