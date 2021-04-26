Rus Sputnik V aşısında “göstermelik sözleşme” iddiası: CHP'li Emir açıkladı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 14:27

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Türkiye'den bir ilaç firmasının "Sputnik V" koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda anlaştığının duyurulması sonrası CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den bir açıklama geldi.



Sputnik V aşısının ortak üretimi için 8 ay önce yapılan anlaşmanın bugün Rusya tarafından yeni yapılmış gibi duyurulduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şunları söyledi:

İTHALAT İDDİAMIZ DOĞRULANDI

"Sağlık Bakanı ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamalar, birkaç gündür dile getirdiğimiz Sputnik V'de ortak üretim yapılmadığı, aşının ithal edileceği iddialarımızı doğrulamış oldu. Sağlık Bakanı, Sputnik V aşısının tedariki için ön anlaşma aşamasında olduklarını söyledi. RDIF de "Türkiye ile ortak üretim anlaşması imzalandı" açıklamasını yaptı.

ŞUBAT AYINDA UYARMIŞTIK

Oysa 8 ay önce 16 Ağustos 2020'de RDIF ile ortak üretim anlaşması yapılmıştı. Sırf Cumhurbaşkanı ile yakın diye Öztürk Oran'ın sahibi olduğu VisCoran firması Türkiye'de üretici firma olarak anlaşma masasına oturmuştu. Bu firmanın aşı üretme yeterliliğini gösteren GMP belgesi olmadığı konusunda da iktidarı Şubat ayında uyarmıştık. Sonuç olarak üretimle ilgili 8 aydır hiçbir adım atılmadı. Ve bugün sanki sözleşme yeni imzalanmış gibi duyuru yapılıyor. Oysa birçok ülke üretim aşamasına geldi. Arjantin, Mısır, Hindistan gibi ülkeler çoktan üretim takvimlerini ve üretim miktarlarını ilan etti bile.

ARACILARA MİLYON DOLARLAR ÖDENECEK

Sağlık Bakanı bugün ayrıca Çin'in Sinovac aşısında taahhüt ettiği dozlarda aşıyı vermediğini de itiraf etti. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, acil aşı ihtiyacı olarak Sputnik V aşısına umut bağlamış durumda. Sağlık Bakanlığı, Çin'den aşı gelmediği için Rus aşısını alel acele ithal etmek zorunda kalacak. Oysa birçok ülke Sputnik V aşısının ortak üretimine başlamak üzere. Ortak üretimle çok daha düşük maliyetle aşıyı elde edebilmek varken Sağlık Bakanlığı, yine aracılara milyon dolarlar ödeyecek.

ÜRETİCİ DE BELİRSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ

Viscoran firmasının sahibi de "Türkiye’nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V’nin Rusya’dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir" sözleriyle üretim konusundaki belirsizliği itiraf etmiş oldu.”

BAKAN KOCA'YA SORULAR

Emir, Bakan Koca’ya “İkinci kez önümüze sunulan anlaşma göstermelik bir sözleşme mi? Üretimi kasten mi geciktirdiniz? İthalat yoluyla yine aracılar milyon dolarlar mı kazanacak?" sorularını yöneltti.