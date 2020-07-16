Rus turist umudu yeşerdi

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Yerli turistle işletmesini döndüremeyen turizmci için Rus turist umudu doğdu. Daha önce Rusya ile iki kez görüştüğü halde sonuç alamayan Türkiye, uçuşların dün itibarıyla başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını duyurdu.

Bunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki günkü telefon görüşmesinin etkili olduğu belirtildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın bu karara yorumu ise şöyle oldu: “Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve beklediğimiz müjde niteliğinde bir karardır.”

27 MART’TA DURMUŞTU

Rus hükümeti, daha önce Covid-19 nedeniyle tahliye uçuşları hariç tüm uluslararası uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğunu açıklamıştı.

11 Haziran itibarıyla 31 ülkeye seferler başlatan Türkiye ise Rusya’nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlattığı ülke sayısını 32’ye çıkarmış oldu.