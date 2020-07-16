Rus turist umudu yeşerdi
Rusya’ya uçuşlar dün itibarıyla başladı. Yurtdışı seferleri 32 ülkeye çıktı.
Yerli turistle işletmesini döndüremeyen turizmci için Rus turist umudu doğdu. Daha önce Rusya ile iki kez görüştüğü halde sonuç alamayan Türkiye, uçuşların dün itibarıyla başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını duyurdu.
Bunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki günkü telefon görüşmesinin etkili olduğu belirtildi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın bu karara yorumu ise şöyle oldu: “Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve beklediğimiz müjde niteliğinde bir karardır.”
27 MART’TA DURMUŞTU
Rus hükümeti, daha önce Covid-19 nedeniyle tahliye uçuşları hariç tüm uluslararası uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğunu açıklamıştı.
11 Haziran itibarıyla 31 ülkeye seferler başlatan Türkiye ise Rusya’nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlattığı ülke sayısını 32’ye çıkarmış oldu.
Video Haberler
- Köylü isyanda: Ben anayım bu toprakları savunacak benim!
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
- Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?
- TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!