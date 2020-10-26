Rus uçağından ABD ve Alman uçaklarına engelleme

26 Ekim 2020 Pazartesi, 18:06

Rusya’ya ait Su-27 tipi uçağın, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağı ve ABD casus uçağını engellediği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, NATO’nun son aylarda Rusya sınırına yakın bölgelerde gözetleme ve casusluk eylemlerini artırdığını ve bu tarz uçuşların ‘kazara bir gerilime’ neden olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.