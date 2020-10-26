Rus uçağından ABD ve Alman uçaklarına engelleme
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yayınlanan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının, Baltık Denizi üzerinde Almanya’ya ait gözetim uçağını ve ABD’ye ait casus uçağını engellediği duyuruldu.
Rusya’ya ait Su-27 tipi uçağın, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağı ve ABD casus uçağını engellediği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, NATO’nun son aylarda Rusya sınırına yakın bölgelerde gözetleme ve casusluk eylemlerini artırdığını ve bu tarz uçuşların ‘kazara bir gerilime’ neden olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.
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