Rus uzman, Covid-19'un etkisini kaybedeceği zamanı açıkladı
Rus basınına konuşan Altşteyn, SARS-CoV-2 diye adlandırılan yeni tip koronavirüs saldırganlığının düşmeye başlaması için en az 1 yıl geçmesi gerektiğini öne sürdü.
Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn, “Bir yıldan üç yıla kadar, belki daha fazla. Bu konunda yapılacak hiçbir şey yok, SARS-CoV-2 böyledir” diye konuştu.
Virüsün insandan insana geçtikçe adapte olduğunu ve taşıyıcısını öldürmemeyi öğrendiğini, bu sayede yayılmaya devam edebildiğini vurgulayan Altşteyn, ağır hastalandırmanın koronavirüse yarar sağlamadığını, zira öyle bir durumda hastanın diğer kişilerle teması kestiğini ve enfeksiyonu o kadar aktif yaymadığını ifade etti.
“GİDEREK HAFİFLEYECEK”
Rus uzman, 1930'lu-1940'lı yıllarda enfeksiyon hastalıklarının evrimini inceleyen bilim insanlarının söz konusu hastalıkların sadece ilk zamanlarda ağır geçtiği, daha sonra giderek daha hafif geçirildiği sonucuna vardıklarını anlattı:
“Koronavirüsler prensip olarak vücutlara yumuşak davranmaya, yani çok fazla zarar vermeden onların imkanlarından faydalanmaya, çoğalmaya ve yaşamaya adapte olmuş durumdalar.”
Sputnik’teki habere göre, yeni koronavirüsün de aynı yolu izleyeceğini umduğunu belirten Altşteyn, fakat SARS-CoV-2'nin her şeyden önce yüksek insidans oranı ile diğer koronavirüslerinden daha farklı olduğuna dikkat çekti.
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