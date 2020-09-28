Rus ve Türk askerlerden İdlib’de ortak tatbikat
Mart ayından beri Suriye’nin İdlib bölgesinde ortak devriyeler yapan Rus ve Türk askerlerinin ortak tatbikat gerçekleştirdikleri bildirildi.
İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin koordinasyon merkezinin Başkan Yardımcısı Yevgeniy Polyakov, Rus ve Türk askerlerinin İdlib bölgesinde ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.
Basın mensuplarına ortak tatbikat konusunda bilgi aktaran Polyakov, “Tatbikat sırasında devriyeye doğrudan dahil edilen kuvvetler ve araçlarla destek kuvvetleri arasındaki etkileşim konuları üzerinde çalışılıyor. Tatbikata katılan her iki tarafta yer alan personelin eylemleri giderek daha uyumlu hale geliyor, iki ülkenin askerleri pratik eylemleri uygularken birbirlerini daha iyi anlayabiliyor” ifadelerini kullandı.
İdlib’de ortak devriye yapma kararı, Rusya ve Türkiye liderlerinin Moskova’da 5 Mart 2020 tarihinde yaptıkları görüşme sırasında alınmıştı, ancak tam teşekküllü ilk devriye 22 Temmuz’da yapılabilmişti. Birçok kez saldırıya uğrayan konvoylara yönelik son saldırı 25 Ağustos’ta yapılmış, saldırıda bir Rus zırhlı aracı patlatılmış, iki asker yaralanmıştı. O zamandan bu yana İdlib’de Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirilmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 21 Eylül'de ortak devriyelerin yakın gelecekte yeniden başlayacağını duyurmuştu.
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