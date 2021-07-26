Ruşen Çakır'dan 'fon' tartışmasına ilişkin yeni açıklama

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:24

Türkiye’deki bazı medya kuruluşları ve derneklerin ABD merkezli Chrest Foundation’dan hibe aldığı yönündeki haberler bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Bu medya kuruluşları içerisinde en çok konuşulanlardan biri olan Medyascope'nin kurucusu ve sahibi Ruşen Çakır, gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil” demişti.

Çakır bugün de konuyla ilgili bir konuşma yaptı. Medyascope'un canlı yayınında yaptığı açıklamada Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Medyascope olarak bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz. Sessiz kalmayı tercih ediyoruz çünkü linççilerle birşey tartışmanın onları herhangi bir şeye ikna etmenin imkanı yok. Birbirinden farklı dönemlerde, farklı kesimler tarafından yapılan linçlerin bir araya getirilmesiyle karşı karşıyayız. Olur böyle şeyler, burası Türkiye... Zor bir iş yaptığımızın farkındayız ama bu linçleri hak etmediğimizin ama bir diğer yanıyla da hak ettiğimizin farkındayız. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık yapıyoruz, şeffaf yapıyoruz. Ve Türkiye'de herşeye rağmen her koşulda bağımsız ve özgür gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu gösterdiğimiz için farklı kesimlerin çok ciddi şekilde bizden rahatsız olmasına neden oluyoruz. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için de açıkçası özür falan dilemiyoruz."