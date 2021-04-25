Rüştü Asyalı, Youtuber Reynmen ve rapçi Ben Büdü’ye dava açtı

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Asyalı, avukatları aracılığıyla konuyu yargıya taşırken, mahkeme, söz konusu türkü ve videonun kullanımı ile farklı platformlarda satışının ihtiyadi olarak durdurulmasına karar verdi. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda da remiksin, Asyalı’nın manevi ve maddi haklarını ihlal ettiği ve haksız rekabet oluşturduğu tespiti yapıldı. Öte yandan, dava öncesi Aktaş’ın menajerinin, Asyalı’nın avukatına “Rüştü Asyalı ölmedi mi ya?” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İZİNSİZ KULLANIM

Ben Büdü adıyla bilinen rapçi Binbaşı, Rüştü Asyalı tarafından Keloğlan filmlerinde seslendirilen “Aykız”, “Sen Bir Aysın” ve “Hor Görme Bu Keli” türkülerinin remikslerini (bir parçanın, orijinaline alternatif şekilde yeniden oluşturulması) yapmış, bu remiksleri, Keloğlan filmlerinden, Asyalı’nın olduğu sahneleri kullanarak hazırladığı videolar veya film afişleri ile internet üzerinde yayımlamıştı. Binbaşı, 2020’de ise Reynmen adıyla bilinen Youtuber Aktaş ile işbirliğine gitmiş ve “Aykız” remiksi, Aktaş tarafından seslendirilmişti. Ancak bu remikste, Asyalı’nın filmdeki replikleri de yer almıştı. Binbaşı ve Aktaş’ın, Asyalı’nın görüntüsünü ve sesini izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanmayan Asyalı’nın, bir bakkalda alışveriş yaptığı sırada, kendisine “yeni işlerde yer aldığının” söylemesi üzerine remikslerden haberdar olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bu konuşmanın ardından Asyalı, avukatları ile iletişime geçti. Asyalı’nın avukatları da Aktaş’ın menajeri ile görüştü. Ancak Aktaş’ın menajerinin “Rüştü Asyalı ölmedi mi ya?” demesinin ardından konu yargıya taşındı ve 30 Temmuz 2020’de, Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘ORTAK ÇALIŞMA İZLENİMİ’

Bilirkişi raporunda, Aktaş’ın seslendirdiği remiks dışında, Binbaşı tarafından hazırlanan türkülerin remiksleri de incelendi. Binbaşı’nın, “Keloğlan” adını da kullanarak yayımladığı “Aykız” remiksinde, “Asyalı ile birlikte ortak bir şarkı çalışması yapıldığı izlenimi verilmeye çalışıldığı” belirtilen raporda, bu remiksin tamamında Asyalı’nın sesinin kullanıldığı, ayrıca filmde Asyalı tarafından seslendirilen repliklerin de bire bir yer aldığı kaydedildi. Öte yandan, raporda, Binbaşı’nın, “Sen Bir Aysın” remiksinin de Asyalı tarafından seslendirilen “Sen Bir Aysın” türküsünden alınarak ortaya çıkarıldığı ve Asyalı’nın filmlerdeki repliklerinin kullanıldığı belirtildi. Binbaşı’nın, Asyalı tarafından seslendirilen “Hor Görme Bu Keli” türküsüne nasıl remiks yaptığını anlattığı bir video da yayımladığı ifade edilen raporun sonuç bölümünde, “söz konusu remiks ve videoların, Asyalı’nın manevi ve maddi haklarının ihlali niteliğinde olduğu ve haksız rekabet oluşturduğu” değerlendirildi.