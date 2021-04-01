Rusya, 100 milyon doz aşı için Çin ile anlaştı

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:24

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Covid-19 aşılarına talep giderek artarken, aralarında Rusya’nın da bulunduğu birçok ülke ve ilaç firması aşı üretimi arttırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından düzenlenen basın toplantısında, RDIF’ın Çin’in ilaç pazarı liderlerinden Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding’in bir yan şirketi olan ilaç firması TopRidge Pharma ile yıllık 100 milyon dozdan fazla Sputnik V Covid-19 aşısının Çin’de üretimi için anlaştığı kaydedildi.

RDIF tarafından yapılan açıklamada, "RDIF ve TopRidge Pharma, Covid-19’a karşı dünyanın ilk tescilli aşısı Sputnik V’nin Çin’de yılda 100 milyondan fazla dozunun üretimi için işbirliği yapmayı kabul etti. Bu aşı miktarı, 50 milyondan fazla insanı aşılamaya yeterli” ifadeleri kullanıldı. Çin’de aşının klinik testlerinde işbirliği yapmak ve ülkede Sputnik V’yi tanıtmak için bir anlaşmaya da varıldığını belirten RDIF, "TopRidge Pharma, tüm uygun düzenleyici makam onaylarına tabi olarak aşıyı, Çin topraklarının yanı sıra Hong Kong, Makao ve Tayvan’da dağıtabilecek" dedi.

Sputnik V aşısına yönelik artan talebi karşılamak adına yerel üreticilerle anlaşmaya hazır olduklarını RDIF CEO’su Kirill Dmitriev yaptığı açıklamada, "Tibet Rhodiola ile işbirliği, gerekli miktarları sağlamak için Çin’deki Sputnik V’in üretim kapasitelerini artırmaya ve salgınla mücadelede ülkedeki ve küresel çaptaki ortaklara yardımcı olacak. Çin, Sputnik V için en önemli üretim merkezlerinden biri ve Covid-19’a karşı yüzde 91,6 etkin ve dünyadaki en iyi çözümlerden biri olan Rus aşısına yönelik artan talebi karşılamak için yerel üreticilerle ortaklık kapsamını genişletmeye hazırız" ifadelerini kullandı.