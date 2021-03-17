Rusya ABD'deki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.
Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "Bedel ödeyeceğini" söylemişti.
ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a konuşan Biden, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurguladı. Biden, "Rus lideri Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" dedi. Washinton ile Moskova hattında gerileme yol açan açıklamanın ardından Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov’u istişarelerde bulunmak üzere Rusya’ya çağırdığını duyurdu.
“İSTİŞARELERDE BULUNMAK ÜZERE MOSKOVA’YA ÇAĞIRILDI”
Alınan karar Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova , "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı” dedi.
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