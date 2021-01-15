Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Moskova’nın Açık Semalar Antlaşması'ndan çekileceği duyuruldu. Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Bu konudaki önerilerimiz, ABD'nin müttefikleri tarafından destek görmedi" denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 35 ülkenin dahil olduğu ve taraf ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşları yapmasına imkân veren Açık Semalar Anlaşması'ndan (ASA) çekilmesine yönelik prosedürü başlattığını duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan geçen yıl çekildiği hatırlatıldı.
ABD'nin anlaşmadan çekilmekle çıkar dengesini bozduğu ve anlaşmaya zarar verdiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın anlaşmanın varlığının sürdürülmesiyle ilgili önerilerde bulunduğu belirtildi.
DESTEK GÖRMEDİ
Açıklamada, "Bu konudaki önerilerimiz, ABD'nin müttefikleri tarafından destek görmedi. Anlaşmanın işlerliğiyle ilgili sorunların çözülmesi konusunda herhangi bir gelişmenin olmaması nedeniyle Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor" ifadelerine yer verildi.
ABD, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak kasım ayında Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmişti. Moskova ise yönetilen suçlamaları reddetti.
Kommerstant gazetesi tarafından ismi açıklanmayan resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın diğer üyelere ayrılacağını bildirdikten 6 ay sonra anlaşmadan çıkacağını söylemişti.
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