Rusya açıkladı: 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor
Rusya Savunma Bakanlığı Güney Bölgesi Askeri Komutanlığı, 15 savaş gemisi ve Hazar filosuna ait donanmanın Karadeniz'e gönderildiğini açıkladı.
Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerilimi giderek artıyor. Rusya, Karadeniz'e savaş gemilerinin gönderildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, donanmanın kış eğitim döneminin bitmesiyle yapılacak kontrollerin bir parçası olarak, 3 topçu ve 8 çıkarma botu dahil olmak üzere 15 donanma gemisinin Hazar Denizi’nden Karadeniz'e gönderileceği belirtildi.
Donanma gemilerinin şu an Volgograd, Kalach-on-Don, Volgodonsk ve Semikarakorsk bölgelerini geçtiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Hazar Filosu gemilerindeki mürettebatın Karadeniz Filosu'ndaki güçlerle birlikte bölgede deniz tatbikatlarına katılacağını da belirtti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Video Haberler
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
- Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
- Metrobüste genç kadına taciz iddiası! Şüpheliye tokat
- Kısıtlamada yakalandı, polisten kaçış yok dedi
- Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu
- Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
- İzmir’de film gibi olay!
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Aşılar çöpe gitti!
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Rusya'dan Türkiye kararı
- DEVA'da deprem
- AKP'li Hamza Dağ'dan 128 milyar dolar yanıtı