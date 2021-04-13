Rusya açıkladı: 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor

13 Nisan 2021 Salı, 14:00

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerilimi giderek artıyor. Rusya, Karadeniz'e savaş gemilerinin gönderildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, donanmanın kış eğitim döneminin bitmesiyle yapılacak kontrollerin bir parçası olarak, 3 topçu ve 8 çıkarma botu dahil olmak üzere 15 donanma gemisinin Hazar Denizi’nden Karadeniz'e gönderileceği belirtildi.

Donanma gemilerinin şu an Volgograd, Kalach-on-Don, Volgodonsk ve Semikarakorsk bölgelerini geçtiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Hazar Filosu gemilerindeki mürettebatın Karadeniz Filosu'ndaki güçlerle birlikte bölgede deniz tatbikatlarına katılacağını da belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

