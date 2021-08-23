Rusya açıkladı: Türkiye'den yeni S-400 adımı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:10

Ankara, S-400 hava savunma sistemi yüzünden başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere NATO ile krizin eşiğinde. ABD, Türkiye'nin S-400 satın alması nedeniyle CAATSA (Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir ile üç kurum yetkilisine yaptırım uygulanması kararı aldı.

Öte yandan; ABD, Türkiye'yi F-35 projesinden çıkardığını resmen Ankara'ya bildirdi.

'ANLAŞMA SAĞLAMAYA YAKIN'

Interfax haber ajansına konuşan Rosoboronexport Başkanı Alexander Miheyev, Türkiye ile Rusya arasında yakın gelecekte yeni S-400 hava savunma sistemi satın almak için anlaşma sağlamaya yakın olduklarını duyurdu.

YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANABİLİR

Washington, füzeleri aldığı için Ankara'ya yaptırım başlatırken ve yeni bir silah sistemi satın alması halinde yeni yaptırımlar uygulama sinyali vermişti.