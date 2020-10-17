Rusya bir ayda görüş değiştirdi, Ege ve Akdeniz’de Yunanistan’ın tezlerine destek verdi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında sismik araştırma gerilimi sürerken Rusya’dan Akdeniz ve Ege’de Yunanistan’ın tezlerine destek geldi. Türkiye’nin savaş sebebi saydığı Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarması tartışmalarıyla ilgili Moskova, eylül ayında “Coğrafi özellikler hesaba katılmalı” vurgusu yaparken önceki gün Rusya’nın Atina Büyükelçiliği, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (BMDHS) atıfta bulunarak karasularının 12 deniz mili olarak belirlenebileceği yönünde bir açıklama yaptı. Rusya’nın BMDHS vurgusu, bu sözleşmeden hareketle karasularını 12 mile çıkarmak isteyen ve adaların, anakaralar gibi münhasır ekonomik bölgesi olduğu iddiasıyla hareket eden Yunanistan tezlerine destek niteliği taşıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim konusunda Rusya bugüne kadar temkinli bir dil kullanmayı tercih ediyordu. Yunanistan, ağustos ayında Türkiye ile Doğu Akdeniz’de Oruç Reis gemisinin araştırma yaptığı bölgeler üzerinden Türkiye ile gerilimin yaşandığı bir ortamda İyon Denizi’nde karasularını 12 mile çıkaracağını açıklamış, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, karasularını diğer bölgelerde de 12 mile çıkarmayı planladıklarını söylemişti. Türkiye’nin 1996 tarihli TBMM kararı uyarınca “savaş sebebi” saydığı Ege’deki Yunan karasularının 12 mile çıkartılması tartışmalarıyla ilgili Moskova da açıklama yapmış, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuya imzacısı oldukları BMDHS uyarınca çözüm sağlanabileceğini belirtmişti. “Sözleşmenin 3. maddesi, her devletin karasularını 12 deniz mili aşmayan bir sınıra kadar belirleme hakkına sahip olmasını sağlar. Bununla beraber bazı durumlarda ülkeler çeşitli nedenlerle daha dar karasuları tanımlar. Bu konuda devletlerin sağduyu ile hareket edeceğini ve bölgenin coğrafi özelliklerini hesaba katacağını varsayıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Sözcünün bu açıklaması 5 Eylül’de Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılmıştı.

1 AYDA İKİ FARKLI ‘12 MİL’ AÇIKLAMASI

Eylül ayında yapılan bu açıklamaya karşın Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nden önceki gün deniz yetki alanlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Elçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden Yunanistan ve Türkiye ile Ege ve Akdeniz’i gösteren bir haritayla birlikte yapılan açıklamada “1982 BMDHS’yi uluslararası denizciliğin temeli olarak görüyoruz. Bu sözleşme, tüm devletlere karasuları üzerinde 12 deniz miline kadar egemenlik hakkı sağlıyor, münhasır ekonomik bölge ile ilgili prensipleri ve sınırların nasıl çizileceğine dair yöntemleri açıklıyor. Bu, Akdeniz için de geçerli” ifadelerine yer verildi.