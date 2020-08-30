Rusya Bisiklet Milli Takımı, Erciyes’te

30 Ağustos 2020 Pazar, 09:58

Rusya Bisiklet Milli Takımı, Erciyes Dağı’nda hayata geçirilen Bisiklet Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde temiz havada antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’e yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. 4 yıl önce yapımına başlanan Bisiklet Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de ulusal çapta sporcuları ağırlıyor.

Erciyes Dağı’na ciddi bütçeler ile yatırım yapıldığını kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bilindiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından Erciyes Dağı’na çok ciddi bütçeler ve önemli bir gayretle yapılan Erciyes Master Planı sadece kış turizmine hizmet etmekle kalmayıp, şehrimize, bölgemize ve ülkemize dört mevsim ekonomik ve sosyal değer üretmeye devam etme yolunda hızla ilerliyor. Erciyes’in özellikle ilkbahar aylarından itibaren kayak sezonu bittikten sonra ana hedefi sportif kamplarla bisiklet, futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm gibi branşlarda dağımıza misafir çekmek ve burada profesyonelleri ağırlamaktı. Bizim 4 yıl kadar önce başlatmış olduğumuz Bisiklet Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmaları çok tatmin edici meyveler verdi. 2019 sezonunda 17 ülkeden 25 bisiklet takımını Erciyes’te ağırladık. Bu sene de çok ciddi bir patlama yaşayacakken maalesef pandemi sebebiyle tehir edilmiş oldu ama halen hazırda da çok sayıda ülkeden onlarca profesyonel bisiklet sporcusu Erciyes’te yüksek irtifa kampı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.



