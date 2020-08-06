Rusya Denizciler Sendikası: Beyrut Limanı'ndaki geminin kaptanı 2014'te yardım talep etti

06 Ağustos 2020 Perşembe, 08:34

Rusya Denizciler Sendikası'nın (RPSM) Novorossisk Müfettişi Olga Ananina, Beyrut Limanı'nda patlamaya neden olan amonyum nitratı taşıyan Rhosus gemisinin kaptanının 2014’te gemi sahibinin gemiyi kaderine terk etmesinden sonra kendilerinden yardım talep ettiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Ananina, şu ifadeleri kullandı:

"2014’te bu konuyla ben ilgileniyordum. Hatırladığım kadarıyla, gemi Beyrut'a vardıktan sonra terk edildi. Kaptan maaşlarıyla ilgili bana müracaat etti. Sonra sahibinin yakıt borcu olduğu ve gemi mürettebatını kaderlerine terk ettiği ortaya çıktı. Mürettebat aç, susuz ortada kaldı. Uzun süre yazıştık, ancak 2014'de ait arşiv bilgisayardan silindi. O kaptan, geminin postası hala çalışır durumdayken bana çok şey yazdı, ancak arşiv silindi. Mahkemeye olan başvuruyu da buldum, avukatlar orada çalışıyordu."

2014 yılında Rusya Denizciler Sendikası, Moldova bandıralı Rhosus adlı geminin Beyrut Limanı'nda durduğunu ve gemi sahibinin mürettebatı kaderine terk ettiğini duyurmuştu. Geminin ciddi işletme ihlalleri nedeniyle alı koyulduğu belirtilmişti.

Gemi sahibi, projeye olan ilgisini yitirince mürettebata maaş ödemedi ve patlamaya yol açan amonyum nitrat 6 yıl boyunca limanda kaldı.