Rusya devlet televizyonu Türk SİHA’larını hedef olarak gösterdi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 16:11

Ukraynalı yetkililerin, Türk yapımı insansız hava araçlarını Donbass’ta kullandıklarına ilişkin ifadelerinin ardından Rusya’dan açıklamalar gelmişti.

Rusya’nın devlet televizyonu Rossiya 1, ‘Lantset’ adlı kamikaze drone’unun tanıtım haberinde, hedef olarak Türk SİHA’sı olarak bilinen, Bayraktar şirketinin ürettiği TB2 model silahlı insansız hava araçlarını gösterdi.

Rossiya 1’in Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan “Rus Lantset kalkış yaparken Türk Bayraktarlarının şansı yok” başlıklı haberde, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA sattığı kaydedildi. Ayrıca Rus üretimi Lantset drone'larının Suriye'de kullanıldığı da hatırlatıldı.

MUHAREBE TESTLERİNE GEÇİLECEK

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech’in bünyesinde faaliyet gösteren ZALA AERO Şirketler Grubu’nun baş tasarımcısı Aleksandr Zaharov, Rus uzmanların İHA’lara karşı dünyanın ilk ‘havada mayın döşeme’ sistemini geliştirdiğini belirtti.

Haberde sistemin şimdilik hava balonları üzerinde test edildiği, yakında muharebe testlerine geçilmesinin planlandığı aktarıldı.

Ukrayna-Rusya hattında gerilim sürerken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan günü İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile bir araya gelmişti.

Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, “İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir” ifadeleriyle Rusya’ya mesaj vermişti.

Kaynak: BirGün