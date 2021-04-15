Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan Türkiye’ye İHA uyarısı

15 Nisan 2021 Perşembe, 17:41

Ukraynalı yetkililerin, Türk yapımı insansız hava araçlarını Donbass’ta kullandıklarına ilişkin açıklamalarının ardından Zaharova , basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, “Türkiye dahil NATO ülkelerinin Ukrayna’ya, insansız hava araçları da dahil silah ve teçhizat tedariklerinin Donbass’taki krizin barışçıl yöntemle çözümüne yardımcı olmuyor” dedi.

Zaharova, “Moskova, Türkiye hükümeti ile temaslarında Kiev’in intikamcı emellerini harekete geçirecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyor” diye ekledi.

'RUSYA'DA CİDDİ ENDİŞE YARATIYOR'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Türkiye Cumhuriyeti yönetimi ile temaslarımız sırasında, uluslararası ve bölgesel gündemde yer alan çok hassas mevzular da dahil, her şey konusunda düzenli olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dahası, Ukrayna’nın güneydoğusuna dair Rusya’nın değerlendirmelerini Türk tarafına aktarıyoruz. Ankara çok iyi biliyor ki Kiev yönetiminin, ülke dışından askeri destek ile cesaretlendirilmesi, Rusya’da çok ciddi endişe yaratmaktadır.”

Kaynak: Sputnik Türkçe