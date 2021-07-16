Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’daki istikrarsızlığın komşu ülkelere taşma riskinin olduğunu söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan çekilmesiyle ülkede askeri ve siyasi belirsizliğin arttığını belirterek, "Mevcut koşullar altında istikrarsızlığın komşu ülkelere taşması konusunda gerçek riskler olduğu çok açıktır." dedi.
Rus TASS haber ajansına göre, Lavrov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te "Orta ve Güney Asya: Karşılıklı Bölgesel Bağlantılar. Zorluklar ve İmkanlar" konulu konferansta konuştu.
Afganistan’daki durumun hızlı bir şekilde bozulduğunu belirten Lavrov, ABD ve NATO askeri birliklerinin aceleci bir şekilde bölgeden çekilmesinin arka planında Afganistan ve etrafında, askeri ve siyasi durumun gelişimine ilişkin belirsizliğin daha da arttığını söyledi.
Lavrov, "Afgan krizi, terör tehdidini ve benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşan uyuşturucu kaçakçılığı sorununu ağırlaştırıyor. Mevcut koşullar altında istikrarsızlığın komşu ülkelere taşması konusunda gerçek riskler olduğu çok açıktır." ifadesini kullandı.
Böyle bir tehdidin Afganistan’ın bölgesel iş birliğine dahil olmasının önünde ciddi bir engel olduğunu vurgulayan Lavrov, "Orta ve Güney Asya’yı birbirine bağlayan enerji, lojistik ve ulaşım projelerini teşvik etme planları sahadaki güvenlik durumuna göre hesap edilmelidir." dedi.
Afganistan iç çatışmasının tam kapsamlı çözülmesi koşuluyla, Kabil’in katılımıyla ekonomik taahhütlerin ve girişimlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin mümkün olabileceğine dikkati çeken Lavrov, ülkede kalıcı barışın sağlanması yönünde ortak çabaların hem bölgede hem de uluslararası arenada öncelikli görev olarak kalması gerektiğini vurguladı.
Lavrov, uluslararası ortakların yardımıyla kapsamlı ve doğrudan Afganlar arası müzakerelerin uzun vadeli barışın sağlanmasına yol açabileceğini ifade ederek, Moskova formatının, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)-Afganistan Temas Grubu ve Rusya, ABD, Çin ile Pakistan’dan oluşan genişletilmiş üçlü formatın kanıtlanmış mekanizmalar olduğunu kaydetti.
LAVROV-GANİ GÖRÜŞMESİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Gani, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferans kapsamında bir araya geldi.
Afganistan'daki askeri siyasi durum ve uzlaşı sürecinin ele alındığı görüşmede Lavrov, Orta Asya ülkeleri ile komşu olan Afganistan'ın kuzey bölgelerindeki durumun gerginleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.
Görüşmede, Rus tarafı, Afganistan'da yıllarca süren silahlı çatışmanın sonlandırılması ve ülkenin istikrara kavuşturulması amacıyla Afganlar arasında müzakerelerin en kısa sürede başlatılması gerektiğini vurguladı.
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