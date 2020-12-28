Rusya Dışişleri: Çavuşoğlu ve Lavrov, Sputnik V aşısını yarın görüşecek

28 Aralık 2020 Pazartesi, 17:09

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın gerçekleştireceği toplantıda Rus Koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağını duyurdu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rus Dışişleri'nin açıklamasında "Lavrov ve Çavuşoğlu yarınki toplantıda (Ortak Stratejik Planlama Grubu) Sputnik V aşısı ile ilgili işbirliğinin genişletilmesini görüşecek" ifadeleri yer aldı.

‘SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİMİNİN TÜRKİYE'DE YERELLEŞTİRİLMESİ’

Rus Dışişleri açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Pandemi, Rus ve Türk ortaklar arasında Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretiminin Türkiye'de yerelleştirilmesi gibi umut verici bir etkileşim alanının ortaya çıkmasını belirledi. Toplantı sırasında bu alandaki işbirliğimizi genişletmeye olan ilgimizi teyit etmek niyetindeyiz.”

2 ÜLKENİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA

Rusya açıklamasında, Bakanların Ortak Stratejik Planlama Grubu çerçevesinde gerçekleşecek toplantının Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine gerçek bir katkı sağlamasını umduklarını belirtti. Açıklamada, “2 ülkenin ulusal çıkarlarının dikkate alınarak uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendirmesini umuyoruz” ifadesi kullandı.