Rusya Dışişleri, Türkiye ile Karabağ’a yabancı asker gönderilme iddiasını görüştük

19 Ekim 2020 Pazartesi, 14:38

Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yaşadığı gerilimde Türkiye’ye yabancı asker gönderdiği konusundaki suçlamalar devam ediyor. Fransa ve Ermenistan tarafından çoğunlukla öne sürülen Türkiye’nin yabancı askerleri Azerbaycan’a gönderdiği iddiası Rusya Dışişleri’nden Bogdanov tarafından yanıtlandı.

Sputnik’in aktardığına göre Bogdanov, “Bu istişareler sırasında Rus tarafı olarak militanların Dağlık Karabağ'a gönderilmesini kabul edilemez bulduklarını” ifade ettiklerini vurguladı. Gazetecilerin sorusunu cevaplayan Bogdanov, "Evet, tüm konuları istişare ediyoruz" yanıtını verdi.

Türkiye ve Ermenistan Dağlık Karabağ’da dışarıdan asker kullanım suçlamalarını kesin bir dil ile reddetmişti.