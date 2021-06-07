Rusya: El Nusralı teröristler İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 38 kez ateş açtı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 11:43

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, El Nusra üyelerinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 38 kez ateş açtığını söyledi.

Kulit, "İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusralı teröristlerin bulunduğu noktalardan 38 kez ateş açıldı. Bunların 19’u İdlib, 11’i Lazkiye, sekizi Hama vilayetinde" ifadelerini kullandı.

Kulit son 24 saatte Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde bulunan silahlı oluşumlar tarafından ateş açılmadığını kaydetti.

RUS ASKERİ POLİSLERİNDEN DEVRİYE

Sputnik'te yer alan habere göre Kulit, "Rus askeri polisleri tarafından Rakka ve Haseke’de Ayn İsa ile Tel Tamer, Rakka ile Halep’te Ayn İsa ile Metras, Halep’te Metras ile Zogar, Deyr ez Zor’da Halta ile Et Tabiya güzergahları üzerinde devriye gerçekleştirdi" açıklamalarını da yaptı.