Rusya, Estonya’nın St. Petersburg konsolosu Mart Latte'yi tutukladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Estonya’nın St. Petersburg konsolosu Mart Latte'yi gizli nitelikteki materyalleri aldığı sırada suçüstü yakalandığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, "Estonyalı diplomat, Estonya’nın St. Petersburg konsolosu Mart Latte, St. Petersburg’da bir Rus vatandaştan gizli nitelikteki materyalleri almaya çalıştığı sırada FSB tarafından suçüstü yakalandı” ifadesine yer verildi.
"RUSYA'YA DÜŞMAN NİTELİK TAŞIYOR"
Açıklamada, “Bu faaliyet diplomatik işçi statüsüyle bağdaşmıyor ve açık bir şekilde Rusya'ya düşman nitelik taşıyor” dendi. Diplomata yönelik uluslararası hukuk kurallarının öngördüğü tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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