Rusya'dan yaptırım açıklaması: ABD, bahaneler arayacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin, yaptırım politikasının anlamsız olduğunu anlamasına rağmen ABD’nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar için bahaneler aramaya devam edeceğini belirtti.
Sputnik'in aktardığına göre Ryabkov, 'Mejdunarodnaya Jizn' dergisine açıklamasında, “ABD, yaptırım politikasının geleceğinin, yararının olmadığının ve sonuç vermediğinin farkında olmasına rağmen bundan vazgeçemiyor. Böyle bir şeyi ne zaman ve hangi bahaneyle yapmak için sebepler aramaya devam edecekler” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Ancak bu politikanın kendi kendini bitirdiği ve anlamsız olduğu, Washington'daki idarenin Rusya’ya yönelik izlemesi gereken yola dair tavsiyeler formüle edenler için bile giderek daha açık hale geliyor” diye konuştu.
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