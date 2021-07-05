Rusya'dan yaptırım açıklaması: ABD, bahaneler arayacak

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:40

Sputnik'in aktardığına göre Ryabkov, 'Mejdunarodnaya Jizn' dergisine açıklamasında, “ABD, yaptırım politikasının geleceğinin, yararının olmadığının ve sonuç vermediğinin farkında olmasına rağmen bundan vazgeçemiyor. Böyle bir şeyi ne zaman ve hangi bahaneyle yapmak için sebepler aramaya devam edecekler” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Ancak bu politikanın kendi kendini bitirdiği ve anlamsız olduğu, Washington'daki idarenin Rusya’ya yönelik izlemesi gereken yola dair tavsiyeler formüle edenler için bile giderek daha açık hale geliyor” diye konuştu.



