Rusya 'hasım ülkeler' listesini onayladı! Sadece ABD ve Çekya var

14 Mayıs 2021 Cuma, 18:44

Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırladığı 'hasım ülkeler' listesine onay verdi. Listede sadece ABD ve Çekya'nın yer alması dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mariya Zaharova'nın hazırlık aşamasında olduğunu belirttiği 'hasım ülkeler listesi', Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerini açıkladığı sitede yayımladı.

"ÖNLEMLER UYGULANACAK"

"Rusya'ya, Rusya vatandaşlarına ve Rusya'daki tüzel kişilere yönelik hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin listesi onaylandı" denilen açıklamada, listedeki ABD ve Çekya'ya 23 Nisan tarihli Rusya Devlet Başkanlığı Kararnamesi'nde belirtilen önlemlerin uygulanacağı belirtildi.