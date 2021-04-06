Rusya ile ABD arasında Donbass teması

06 Nisan 2021 Salı, 10:59

Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükselirken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, TASS'a verdiği demeçte, Moskova ve Washington temsilcilerinin Donbass'taki durumla ilgili temaslarda bulunduğunu söyledi.

Habere göre Moskova’nın, “Kiev’in Donbass’taki kışkırtıcı politikalarının sonuçları konusunda Washington’u uyardığı” belirtildi.

Ryabkov, "Donbass konusunda ABD yönetimi ile temaslarımız var. Neler olup bittiğini kapsamlı bir şekilde ABD tarafına aktardık" dedi. Ryabkov, “Washington, bu eşgüdümlü politikanın sonuçlarıyla ilgilenmelidir. Bu konuya geri dönmenin bir anlamı göremiyorum” ifadelerini kullandı.