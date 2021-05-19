Rusya ile görüşmelerden müjde bekleyen turizmci hayal kırıklığı yaşıyor

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin aşılamada yetersiz kalması 2021 turizm sezonunu da tehlikeye soktu. Rusya’nın uçuşları başlatmak için Türkiye’de inceleme yapacağını açıklaması 1 Haziran’da Rus turist bekleyen sektörde umutsuzluk yarattı. Uçuşların 30 Haziran’a kalması halinde ise bu sezonda büyük kayıp yaşanacağı belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, güvenli turizm sertifikasını anlatmak için başta Rusya, Almanya, İngiltere olmak üzere turist gönderen ülkelerle yoğun temasa başladı. Daha önce Rusya, 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye uçuşları kapatmıştı. Sürenin dolmasına sayılı günler kala Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan Yardımcısı Rusya’ya giderek Rus turist için görüşmeler gerçekleştirdi.

Türk turizmciler “sevinçli bir haber” beklerken Rus basınına göre görüşmeler olumsuz geçti. Sürenin 30 Haziran’a kadar uzayacağı belirtilirken Rus hava yolu şirketi Aeroflot, rezervasyonları hükümetin kararına göre yapacağını açıkladı. Aeroflot’un açıklamasının ardından S7 Havayolları da Türkiye uçuşlarını 2021 yaz sonuna kadar iptal ettiğini duyurdu. Şirket, uçuşların tekrar başlaması için Rus hükümetinin kararını bekliyor. Türkiye’de turizmciler konunun belirsizliğini koruduğunu ve bakanlıktan bir bilgilendirme yapılmadığı için konu ile ilgili bir öngörüde bulunamadıklarını belirtiyorlar.

Olumsuz bir durumda sezonun 15 Temmuz’da ancak hareketlenmeye başlayacağını ve sezonun büyük bir kısmının kaybedileceğini söyleyen turizmciler düşük faizli kredi taleplerini tekrarlıyorlar.

İSTİHDAM KAYBI OLACAK

Turist gönderen ülkelerin aşılama durumuna büyük önem verdiğini söyleyen Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu, şunları söyledi: “Turizmi kurtarmak istiyorsak Ağustos ayı sonuna kadar aşılama oranlarını yüzde 60’a çıkarmamız gerekiyor. Bunun dışında alınan önlemler ve verilen destekler dönemliktir. İstihdam kaybını önlemek ve turizm işletmelerinin batmasını engellemek için bütün desteklerin yıl sonuna kadar uzaması şart, bunun yanı sıra düşük faizli kredi desteği de verilmeli.”

TURİZMİN AKTÖRLERİ GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAK

Seyahat ve turizm endüstrisinin önde gelen kuruluşları Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) işbirliği protokolü imzaladı. Kurucular arasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği, Turizm Restoran Yatırımcıları Derneği gibi meslek örgütleri yer alıyor. Dünya turizminde taşların yerinden oynadığına ve rekabet zemininin yeni bir seviyeye taşındığına dikkat çekilerek sektöre yönelik verilerin toplanıp sorunların çözümüne yönelik kullanımının hedeflendiği açıklandı.

