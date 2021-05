Esnaf ve turizmcilerden 'genelge' tepkisi: Turizm sezonu başlamadan bitti

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:51

17 Mayıs 2021 tarihi itibari ile başlayan yeni normalleşme sürecinin kapsamı tüm Türkiye’de olduğu gibi turizmin amiral gemisi Kuşadası’nda da büyük bir tepki ile karşılandı. Turizm sektörü ve esnaf temsilcileri, son genelgeyi büyük bir "fiyasko" olarak nitelendirirken yayınlanan bu son genelge ile 2021 yılı "turizm sezonunu başlamadan bitirildiğini" belirttiler.

"YAP BOZ TAHTASI İLE KRİZ SÜREÇLERİ YÖNETİLMİYOR"

TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan yayınlanan son genelge ile belirsiz bir döneme daha girildiğinin söyledi. Eda Yurtcan yaptığı açıklamada, “ Son dakika açıklanan kısıtlama uygulamaları ile seyahat acentaları çok zor durumda bırakıldı. Seyahat acentaları son dakika planlamalar ile çalışamaz. Turizm sezonun başlamasına günlere kala açıklanan bu kısıtlama uygulamaları turizm sektörüne büyük bir sorun olarak geri dönecek. Özellikle Kıyı bölgelerinde ekonomisi turizme dayalı ilçelerimizi zor günler bekliyor.

Ülkemize turistleri getiren ana yapı seyahat acentalarıdır. Bu son dakika tutarsız genelgeler sonucu tüm planlar bozuldu. 1 Haziran sonrası da turizmden umudumuz yok. İngiltere ve Fransa ülkemizi seyahatte kırmızı listeye almış durumda. Almanya nasıl bir yol izleyecek belli değil. Hükümet Turizm ile ilgili net bir takvim açıklaması gerekiyor. Önümüzü göremediğimiz sürece karanlığa sürükleniyoruz.

"SANDIKTA HELALLEŞECEĞİZ"

Kuşadası Esnaf Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği “KAYDADER “ Başkanı Salih Çetin esnafın 18 ayda sadece 2 ay iş yapabildiğine dikkat çekerek “Helalleşme laf ile olmaz “ dedi. Çetin, “Helalleşme lafla olmaz. Biz özelde Kuşadası esnafı, genelde tüm Türkiye'deki turizm esnafları olarak 18 aydır sadece 2 ay iş yerlerimizi açabildik. 18 aydır bankalara borçlanarak hayatımızı sürdürüyoruz. Kira, stopaj, çeşit çeşit vergi kalemleri , elektrik, su, internet, vb aboneliklerimiz hiç hız kesmeden faturalandırıldı. Madem helalleşeceğiz pandemi sürecinde üç kuruş borç para dışında hiç bir şey verilemeyen esnafın vergi borçları silinsin. Biz de hakkımızı helal edebilir miyiz bir bakalım. Yoksa ilk seçimde sandıkta helalleşmek için gün sayacağız" dedi.

"RESTORAN İŞLETMECİLERİNİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Kuşadası restoran işletmecileri adına konuşan Çağlayan Erdem, pandemi sürecindeki tutarsız uygulamalar sebebi ile ülkenin batışına imza atıldığını belirterek, “ 2023 de dünyanın ilk on ekonomisi olma hayali kurulan ülkede esnafa verilen pandemi desteği, dünya sıralamasında en gerilerdedir. Artık boş lafa karnımız tok bir an evvel acil ödemelerimiz için de destek bekliyoruz. Bankalara borçlandırılan esnafın yaşam umutları tükendi. Her gün bir arkadaşımız ya intihara kalkışıyor ya da ailesi dağılıyor. Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

"HÜKÜMET BECERİKSİZ PANDEMİ YÖNETİMİNİN FATURASINI TURİZMCİYE ÖDETİYOR"

KUTO Turizm Komisyonu üyesi Murat Öner, yayınlanan son genelge ile turizmcilerin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “17 Mayıs genelgesi ile normalleşmeye bir adım dahi yaklaşılamadı. Dünya normalleşti ama biz hala yasaklar ile yaşamaya mahkum ediliyoruz. Bu son genelge ile yaklaşan turizm sezonuna büyük bir darbe vurulmuştur. Bu senenin de geçen seneden bir farkı kalmayacak. 2020 de yaşanan problemleri tekrar yaşayacağız. Bu kararsızlık nedeniyle otellerin açılış tarihleri net değil. Aynı zamanda yeteri kadar aşılama yapılmadığı için turizmde Türkiye kırmızı listede tutulmaya devam ediliyor. Bu durum tur operatörlerinin plan program yapmasını sürekli engelliyor.