Rusya ile Kolombiya arasında diplomatik kriz
Rusya, Kolombiya’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bogota’daki Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın sınır dışı etme kararının ardından Rusya yönetimi de Moskova’da görevli 2 Kolombiyalı diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “22 Aralık’ta, Kolombiya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’ndaki Büyükelçisi Alfonso Lpez Caballero, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kolombiya’nın Bogota’da görevli 2 Rus diplomatı ülkeden ihraç etme yönündeki kararı protesto edildi” denildi. Kolombiya Büyükelçisine ayrıca Moskova’daki Kolombiya diplomatik temsilciliğinde görevli 2 çalışanın “istenmeyen kişi” ilan edildiği bildirildi.
Lopez Caballero ise cevap olarak Bogota’nın kararının, Rusya ve Kolombiya arasında var olan geleneksel dostane ve saygıya dayalı ilişkisine karşılık gelmediğini açıkladı. İstenmeyen kişi ilan edilen 2 Kolombiyalı diplomatın Rusya’dan ayrıldığı bildirildi.
KOLOMBİYA'DAN AYRILDILAR
Kolombiya hükümeti, 22 Aralık’ta Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümlerine uygun olmayan faaliyetler nedeniyle Bogota’daki Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.
Kolombiya Göçmenlik Dairesi Başkanı Juan Francisco Espinosa da, 2 Rus yetkilinin sınır dışı edilmesinin 8 Aralık’ta gerçekleştiğini teyit etti.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı yaşanan sınır dışı olayına rağmen, Rusya ile iyi seviyedeki diplomatik ve ticari ilişkileri korumak amacında olduklarını savundu.
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