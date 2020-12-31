Rusya ile UUH teması artıyor
Libya’da Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Dışişleri Bakanı Taher Siyaha dün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Lavrov, Libya’da siyasi krizin çözümü yönünde Türkiye-Rusya işbirliğine işaret etti.
Ortak basın toplantısında, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter’e atıfla “askeri eylemlere yeniden dönme çabalarının engellenmesi gerektiği” çıkışı dikkat çekti. Moskova’nın krizin başından itibaren Hafter cephesi ile işbirliği sık sık gündeme gelmişti.
Siyala da UUH’nin başkent Trablus ve ülkenin tüm kentlerinin korunmasından sorumlu olduğunu söyledi. Mısır delegasyonunun Trablus’u ziyaret ettiğini hatırlatan Siyala, “Bu ziyaret biraz geç gerçekleşti. Mısırlıların Libya’daki tüm taraflara aynı mesafede olmasını baştan beri istedik. Bu bağlamda, Libya meselesinin savaşla çözülmesini isteyenlerin, kendi pozisyonunu gözden geçirerek Libya tarafları arasında güvenin sağlanması ve ülkeden yabancı silahlı unsurların çıkarılması konusunda yardımcı olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
BAYKAR’LA TOPLANTI
Tobruk’taki Temsilciler Meclisi’nin müttefiki Hafter’in bağımsızlık günü kutlamalarında Türkiye’yi tehdit etmesi üzerine geçen cumartesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyet Trablus’a gitmiş, UUH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de görüşmüştü. Öte yandan Başağa’nın, insansız hava araçları üreten Baykar’ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’la bir araya geldiği bildirildi. UUH İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başağa’nın Trablus’ta Bayraktar ile görüştüğü belirtildi. Görüşmenin İçişleri Bakanlığı’nın uluslararası güvenlik şirketlerinden yararlanması, işbirliğini geliştirilmesi kapsamında yapıldığı kaydedildi.
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