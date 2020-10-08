Kremlin: Kırgızistan'da kaos hakim ve istikrar için 'güvenlik anlaşması' gerekli
Perşembe günü Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın hızla kaosa sürüklendiği ve gerçek manada bir çöküşü önlemek için Rusya ile Kırgızistan arasında bir güvenlik anlaşması yapılması gerektiği savunuldu.
Rusya'ya ait bir hava üssüne ev sahipliği yapan Kırgızistan'da Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinden bu yana sular durulmuyor. Seçim sonuçlarından memnun olmayan protestocular, Salı günü hükümet binalarına basarak eylemlerin şiddetini artırdı.
Perşembe günü erken saatlerde, kabinede yapılan görev değişikliklerinin ardından yeni görevlendirmelerin yapılamaması, ülkede büyük bir güç boşluğu ortaya çıkmasına neden oldu.
RUSYA'DAN KIRGIZİSTAN'A ANLAŞMA ÖNERİSİ
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkede karmaşa ve kaos hakim" dedi. Peskov, ülkedeki siyasal sistemin topyekün çöküşünün önüne geçilmesi amacıyla iki ülke hükümetleri arasında bir güvenlik anlaşması yapılması gerektiğini sözlerine ekledi ve Rusya'nın yükümlülüklerine atıfta bulundu.
Reuters'ta yer alan habere göre Peskov ayrıca, Rus istihbarat servisi FSB başkanı Alexander Bortnikov'un Çarşamba günü Kırgızistan'ın yeni güvenlik şefi Omurbek Suvanaliyev ile görüştüğünü de doğruladı.
SINIR KONTROLLERİ SIKILAŞTIRILDI
Kırgız Güvenlik Konseyinin eski başkan yardımcısı olan Suvanaliyev, hükümet temsilcilerinin iktidardan uzaklaştırılmasının ardından görevi devraldı. Suvanaliyev'in başkanlığını yaptığı komite aynı gün, Kırgız güvenlik güçlerinin hiçbir parti tarafından araç olarak kullanılmayacağını belirten ve müzakere yoluyla tüm siyasi güçlerin hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmelerini talep eden bir bildiri yayınladı.
Suvanaliyev ayrıca, Rus Interfax haber ajansına demecinde, Kırgızistan'ın güvenliği sağlamak için sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını ve sınır muhafızlarına, ülkeyi terk etmeleri yasaklanan kişilerin bir listesinin verildiğini açıkladı.
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