Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan 'sivil savaş çıkabilir' açıklaması
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesiyle ülkede sivil savaş çıkma ihtimali olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.
Afganistan’dan geri çekilme çalışmaları devam ederken operasyona ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan "sivil savaş" açıklaması geldi.
Rusya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesiyle ülkede sivil savaş çıkma ihtimali olduğunu dile getirdi. İttifakın, yaklaşık 20 yıllık katılımına rağmen ülkede istenen sonucu elde edemediğini aktaran Şoygu, bu durumu değiştirmek için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.
Öte yandan dün terör örgütü Taliban güçleri, Afganistan’ın Tacikistan ile ana sınır kapısını ele geçirmesi ABD’nin geri çekilme çalışmalarının son aşamasına başlamasından bu yana en önemli gelişmelerden biri olmuştu.
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