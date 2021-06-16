Rusya: Teröristler İdlib'te "sahte bayraklı" kimyasal saldırı hazırlığında

16 Haziran 2021 Çarşamba, 16:16

Merkezin başkan yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, salı günü gazetecilere verdiği demeçte, teröristlerin kimyasal saldırıda kullanacaklarını belirttiği klor dolu kapları Ariha kasabasına aktardıklarını öne sürdü. Kulit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kaynaklarımızdan elde ettiğimiz bilgilere göre, Beyaz Miğferliler adlı sözde insani yardım örgütü üyelerinin eşlik ettiği teröristler, içinde klor olduğu tahmin edilen, zehirli maddeler içeren dört konteyneri bir kamyon ile Ariha bölgesine sevk etti. Edindiğimiz bilgilere göre militanlar, [eylemi gerçekleştirerek] Suriye hükümetine yakın güçleri, sivil halka karşı 'kimyasal saldırı' düzenlemekle suçlamayı planlıyor."

Kuti açıklamasında ayrıca, terör gruplarını provokasyonlardan kaçınmaya ve işgal altındaki bölgelerde barışçıl yerleşim sürecine dahil olmaya çağırdı.