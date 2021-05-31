Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve Tanzanya'ya uçuş yasağının uzatıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, epidemiyolojik durumun iyileştiği İngiltere'ye yönelik uçuş yasağının 2 Haziran'dan itibaren kalkacağı ifade edilirken Moskova-Londra düzenli seferlerin haftada 3 kez olmak üzere tekrar yapılacağı aktarıldı.
8 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR BAŞLATILIYOR
Öte yandan 10 Haziran'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan'a düzenli seferlerin Arnavutluk'a da charter uçuşların yeniden başlatılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca Belarus, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan'a sefer sayılarının artırılacağı bilgisi verildi.
Bununla beraber Moskova-Münih seferlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.
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